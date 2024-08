Anziano picchiato e scaraventato giù dalle scale dall’ex badante

Deve rispondere di rapina e lesioni personali aggravate la 39enne nigeriana arrestata nei giorni scorsi dalla polizia a Trieste.

Gli agenti erano intervenuti in vicolo del Castagneto dove c’era in atto una lite in un condominio.

Lì gli agenti hanno identificato un uomo di 79 anni e la 39enne nigeriana, con quest’ultima che avrebbe aggredito l’anziano.

Lei, ex badante dell’uomo, lo avrebbe prima colpito con una catena e poi scaraventato giù per le scale, poiché l’anziano si era rifiutato di consegnarle ulteriore denaro per le prestazioni lavorative già saldate.

Arrestata, è stata condotta in carcere.