Aveva lasciato l’auto davanti a una frana e si era allontanato a piedi senza cellulare, facendo temere il peggio. Si è invece conclusa con il ritrovamento, questa mattina, la ricerca dell’uomo di 83 anni scomparso ieri da Povoletto.

L’allarme era scattato quando i familiari, non vedendolo rientrare, si erano rivolti ai carabinieri. Le prime tracce avevano condotto le squadre di ricerca fino a Tarcento, dove era stata individuata la vettura dell’anziano. Il mezzo era fermo a ridosso di uno smottamento che da qualche giorno interessava la carreggiata.

Da lì erano partite le operazioni nei boschi e nella vegetazione circostante, battuti palmo a palmo dai vigili del fuoco – supportati dall’alto dall’elicottero Drago partito da Venezia – e dai militari dell’Arma, fino all’esito positivo che ha restituito l’uomo all’affetto dei suoi cari e rasserenato l’intera comunità.