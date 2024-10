Anziano si perde nel bosco al calare del buio, ritrovato a Travesio

Un uomo di 77 anni è stato soccorso ieri sera a Travesio, dopo aver perso l’orientamento mentre cercava funghi nei boschi di Pra Forte. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19, mobilitando gli uomini del Soccorso Alpino di Maniago, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

L’anziano, sorpreso dal buio, non riusciva a trovare la strada del ritorno. Sebbene avesse con sé un cellulare di vecchia generazione, che non permetteva la geolocalizzazione, i soccorritori sono riusciti a mantenere un costante contatto telefonico con lui, un fattore cruciale per il suo ritrovamento. Intorno alle 21:30, l’uomo ha riferito di sentire le voci dei soccorritori, fornendo indicazioni che hanno permesso di localizzarlo: si trovava a circa 500 metri in linea d’aria dalla sua auto, ma in una zona impervia fuori dal sentiero, ai piedi del Col Manzon. Raggiunto dai soccorritori, è stato accompagnato in sicurezza fino alla sua auto, dove lo attendevano i familiari e i militari dell’arma.