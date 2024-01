Anziano soccorso dai carabinieri, “Gli angeli esistono”

“Gli angeli esistono e vivono a Muggia”. Inizia così il ringraziamento che una cittadina di Muggia ha rivolto ai carabinieri della stazione locale. Gli uomini dell’Arma, infatti, avevano aiutato l’anziano fratello a tornare a casa, sano e salvo, la sera del primo gennaio.

L’uomo era stato notato dalle forze dell’ordine in difficoltà e per strada durante un servizio di perlustrazione. Si trovava fermo, al freddo, appoggiato al muro e con lo sguardo fisso.

Appena scoperto che l’ottantenne non riusciva più a ricordarsi come tornare a casa, i militari lo hanno rassicurato e si sono messi in moto per rintracciare un parente e un domicilio. In breve tempo, l’uomo è stata accompagnarlo nella residenza della sorella che ha poi espresso un messaggio di gratitudine ai carabinieri con un post su Facebook, diventato subito virale.