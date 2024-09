Anziano truffato dal falso poliziotto

Truffa a Faedis dove un uomo, che si era spacciato per un poliziotto, ha fatto credere a un 88enne che in zona si erano verificati dei furti, chiedendo di poter entrare in casa dell’anziano per effettuare dei controlli.

Guadagnata la sua fiducia, il sedicente poliziotto ha fatto depositare in una cassetta i gioielli – il cui valore è ancora in fase di quantificazione – che l’uomo aveva nell’abitazione e, approfittando di un momento di distrazione, li ha presi ed è scappato. Sull’episodio indagano i carabinieri.