Anzil: “Consegna Albo d’oro incontro tra due eccellenze FVG”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La cerimonia di consegna dell’Albo d’Oro realizzato a mano dalla Fondazione Scriptorium Forouliense, al colonnello Antonino Siclari ha rappresentato per il vicegovernatore FVG Mario Anzil l’occasione per incontrare l’ufficiale e augurargli buon lavoro con il nuovo incarico alla guida del 2. Stormo dell’aereonautica militare di Rivolto, insediatosi al comando lo scorso 30 giugno . L’evento, ha sottolineato Anzil, rappresenta anche l’incontro tra due eccellenze del Friuli Venezia Giulia