Il vicepresidente della Regione invoca la “liberazione di Udine” e le dimissioni di De Toni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scontro a distanza tra il vicepresidente della Regione, Mario Anzil, e l’amministrazione comunale di Udine. A scatenare le polemiche è stato un lungo post su Facebook di Mario Anzil, che definisce la Giunta De Toni inadeguata a gestire la situazione sicurezza, aggiungendo di ritenere legittimo auspicare le dimissioni dell’esecutivo di Palazzo D’Aronco.

Diversi gli affondi lanciati dall’ex sindaco di Rivignano Teor a quella che definisce “una giunta eletta per una manciata di voti, incapace di garantire le condizioni minime di sicurezza”. “L’attuale amministrazione non solo pare inadeguata a gestire la contingente situazione di insicurezza ma risulta, altresì, causa della sua genesi”, aggiunge.

Il vicepresidente della Regione sottolinea poi le scelte sbagliate per il rilancio di Udine, così come avvenuto con l’ordinanza antialcol adottata per contrastare la microcriminalità e garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini. “Prepariamoci, per Udine, ad anni bui – rimarca Anzil -, e lavoriamo tutti assieme per la “liberazione” di questa bella città, un tempo oasi laboriosa di pace e sicurezza”.

Considerazioni rispedite al mittente dal primo cittadino del capoluogo friulano. “Udine è in trincea come molti altri comuni in Italia, a fronteggiare un grave problema sociale che riguarda i giovani e non solo”, replica il sindaco De Toni che invoca la collaborazione e il rispetto istituzionali, necessari per fronteggiare dinamiche sovracomunali. “In questo momento c’è bisogno del contributo di tutti. Ritrarre Udine come una città in mano ai barbari non giova a nessuno”, aggiunge il primo cittadino. “La responsabilità non può cadere sulla sola amministrazione comunale che di fatto non ha voce in capitolo né sul controllo dell’ordine pubblico né sui flussi migratori né sulla gestione dei minori accompagnati, i cui costi per altro per norme nazionali ricadono sui singoli comuni. Il nostro impegno è massimo per quelle che sono le nostre competenze, senza sottovalutare l’allarme dei nostri cittadini. Per le altre – conclude De Toni – chiediamo l’intervento del Prefetto, del Comitato Ordine e Sicurezza e delle Forze dell’ordine e anche del Governo di centrodestra”.