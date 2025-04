Ape car contro furgone, muore un anziano a Trasaghis

Tragico incidente a Trasaghis. Mario Corubolo, 85 anni residente in paese, è morto in uno scontro mentre era a bordo di un’Ape Car. Tutto è accaduto attorno alle 15.30 sulla strada regionale 512 del Lago. L’anziano si stava immettendo sulla strada principale da una laterale, quando si è scontrato frontalmente con un furgone Opel Van condotto da un uomo di manzano di 52 anni. L’impatto non ha lasciato scampo all’85enne: inutile il soccorso dei sanitari. Sul posto i carabineri della stazione di Osoppo per i rilievi. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.