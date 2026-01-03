Apertura abusiva oltre orario, sanzionato esercizio commerciale

Un esercizio commerciale sanzionato per apertura abusiva oltre l’orario previsto stabilito dall’ordinanza comunale e una donna denunciata e destinataria di Daspo urbano per ubriachezza in luogo pubblico. E’ il bilancio di una serie di controlli svolti a Tolmezzo dalla Polizia di Stato all’antivigilia di Natale. L’attività di monitoraggio del territorio negli ultimi giorni del 2025 ha riguardato anche la zona della stazione ferroviaria di Udine e il territorio di Cividale con l’ausilio anche dell’Arma dei Carabinieri, di personale e unità cinofile della Guardia di Finanza e delle diverse Polizie Locali interessate.

Nel corso dei servizi svolti sono state controllate circa 300 persone, 120 veicoli, e 8 esercizi pubblici.