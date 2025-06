Appalti irregolari per un milione di euro, 6 funzionari pubblici denunciati

Sette persone, di cui sei funzionari di enti locali della provincia di Gorizia ed un dipendente di una società veneta fornitrice degli appalti in questione, sono state denunciate in seguito ad indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza su coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo isontino nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. Sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finite sette procedure per l’acquisto di scuolabus, risultate “turbate” per un ammontare complessivo di 1.100.000 euro: gli appalti, indetti da vari enti locali della provincia, risultavano tutti vinti da una medesima società avente sede in provincia di Venezia.

I Finanzieri del Gruppo Gorizia, a seguito delle perquisizioni degli uffici tecnici degli Enti coinvolti, hanno proceduto al sequestro dei fascicoli delle gare d’appalto e dei computer utilizzati dai funzionari indagati. Grazie alle numerose probanti e-mail sequestrate, è stato possibile ricostruire le modalità con le quali gli impiegati indagati prendevano accordi illegittimi con il responsabile delle vendite dell’azienda fornitrice di scuolabus, risultata illecitamente vincitrice di tutte le gare.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno evidenziato che la medesima S.p.A. fornitrice degli scuolabus, tramite l’applicazione di ribassi “irrisori” a volte anche prossimi all’1% rispetto al prezzo base indetto, risultava essere sempre l’aggiudicataria dei vari bandi. I finanzieri hanno riscontrato che nelle fasi precedenti all’indizione degli appalti, tutte le gare venivano “turbate” mediante la pubblicazione di un cosiddetto “bando fotografia” con il quale i vari enti locali richiedevano ai partecipanti di fornire scuolabus aventi particolari caratteristiche tecniche che in realtà corrispondevano a quelle del veicolo proposto, nei giorni precedenti all’inizio della gara, dalla società veneta.

L’adozione di stringenti requisiti inseriti “ad hoc” nella gara di appalto escluso, di fatto, dalla partecipazione alle procedure di gara, tutti gli altri soggetti, a vantaggio unico della società in questione che, giocoforza, è risultata così sempre la “miglior offerente” e, in alcuni casi, perfino la sola azienda a partecipare.