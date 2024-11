Appalti pubblici: sequestrati immobili e soldi a due ex dipendenti Anas

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un danno erariale di 565mila euro. E’ quello che la guardia di finanza di Trieste ha quantificato nei confronti di due ex dipendenti dell’Anas – il direttore dei lavori e un dirigente – che lavoravano nella sede compartimentale del capoluogo giuliano.

E’ nei loro confronti che le fiamme gialle hanno eseguito sequestri conservativi di pari importo del danno erariale. Si tratta, in un caso, di un’abitazione con annesso terreno a Potenza e, nell’altro, di valori: somme presenti nel conto corrente e in fondi vari.

L’attività istruttoria della Corte dei Conti è cominciata dopo l’esito di indagini condotte sotto la direzione della Procura di Trieste, che si erano concluse con la denuncia di personale direttivo di Anas per truffa aggravata, falso ideologico in atto pubblico e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Reati che si erano consumati in fase di programmazione, assegnazione ed esecuzione di nove appalti banditi in ambito regionale negli anni dal 2014 al 2017.

Gli approfondimenti dalle fiamme gialle hanno consentito di rilevare come la società friulana aggiudicataria di quelle commesse avesse falsamente rendicontato l’integrale liquidazione degli importi di aggiudicazione di ciascun appalto, facendone falsamente figurare in contabilità l’avvenuta esecuzione. Lavori – si parla per lo più di manutenzioni stradali – che, com’è emerso dalle indagini, non erano mai stati eseguiti o il cui valore era stato “gonfiato”.

Il denaro sottratto alle finalità pubbliche era così confluito nelle casse della società e poi utilizzato dagli indagati per la ristrutturazione delle proprie abitazioni private.