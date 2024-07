L’appello all’accoglienza di Papa Francesco

“Bisogna saper coniugare accoglienza e identità: avete le carte in regola per affrontare questa sfida. Come cristiani abbiamo il Vangelo, che dà senso e speranza alla nostra vita. Come cittadini avete la Costituzione, bussola affidabile per il cammino della democrazia. E allora avanti, senza paura, aperti e saldi nei valori umani e cristiani. Accoglienti, ma senza compromessi sulla dignità umana: su questo non si gioca. Da questa città rinnoviamo il nostro impegno a pregare per la pace, per l’Ucraina, per Israele, per il Sudan, per il Myanmar, per ogni popolo che soffre per la guerra”.