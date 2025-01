Appicca due incendi, anziano trovato con pistola automatica e materiale da bracconiere

E’ stato denunciato il presunto piromane sospettato di aver appiccato due incendi in un’area boschiva demaniale di Mezzomonte, a Polcenigo.

Il primo episodio risale al 4 settembre 2024, quando i vigili del fuoco domarono le fiamme prima che si estendessero alle vicine abitazioni. Il secondo intervento risale invece a pochi giorni fa, ovvero quando un analogo incendio di chiara origine dolosa fu spento il 4 gennaio 2025, anche questa volta senza causare danni né feriti. Gli elementi di prova raccolti dai carabinieri di Polcenigo hanno indirizzato le indagini nei confronti di 83enne del luogo, visto allontanarsi a bordo di una Fiat Panda.

La perquisizione eseguita il 9 gennaio ha portato i militari a rinvenire sigarette e fiammiferi identici a quelli repertati sui luoghi degli incendi, oltre una pistola automatica, calibro 8, con un caricatore – già inserito e 5 proiettili “a salve”, che l’uomo deteneva nascosta senza alcun titolo.

Durante l’attività sono stati anche rinvenuti 3 lacci in acciaio per la cattura della fauna selvatica e 3 reti modello mist per la cattura di piccola aviofauna.

I lacci e le reti sono stati presi in carico dal personale della Stazione Forestale, che ha proceduto alla relativa contestazione amministrativa, mentre l’arma, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri.