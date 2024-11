Approvate linee guide Scuola formazione ComPA Fvg

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha approvato le Linee di indirizzo della Fondazione “Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPA FVG” per il triennio 2025-2027. “Le specifiche linee di indirizzo – ha commentato Roberti – sono state definite in ordine alle azioni di supporto agli Enti locali correlate alla perdurante carenza di personale e alle altre azioni necessarie ad accompagnare gli Enti medesimi nell’attuazione delle riforme promosse dallo Stato e dalla Regione, oltre che per l’avvio delle iniziative finalizzate a promuovere l’attrattività del lavoro pubblico”. Con le Linee di indirizzo vengono definiti gli obiettivi per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza; tra questi la progettazione e realizzazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento (dirigenti, posizioni apicali, funzionari, istruttori), la creazione, nell’arco del triennio, del fascicolo personale formativo digitale di ciascun dipendente del Comparto che costituirà un pilastro fondamentale per la valorizzazione e il riconoscimento delle competenze poste alla base del nuovo sistema professionale che sarà introdotto con il contratto collettivo regionale di lavoro (Csrl) 2022/2024.

Inoltre dovrà essere garantito gradualmente l’assolvimento della formazione obbligatoria ed erogati percorsi di formazione specifica per i neo-assunti oltre che percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali con la collaborazione con Insiel Spa. Dovranno essere poi ricercate e favorite sinergie e azioni comuni con altre Pubbliche amministrazioni e/o Università per l’attivazione di percorsi specialistici di alta formazione. Il documento dettaglia anche le azioni inerenti il ciclo di gestione della formazione, le metodologie per l’erogazione, l’elenco dei fornitori. Un ulteriore capitolo riguarda la necessità di promuovere l’attrattività del lavoro pubblico negli enti del Comparto unico. “Al pari di tutta la Pubblica amministrazione – ha indicato Roberti – anche il Comparto unico del pubblico impiego regionale soffre da anni di una cronica carenza di personale e di una scarsa attrattività del lavoro pubblico. La Regione Friuli Venezia Giulia, quindi, si avvarrà della Fondazione ComPA FVG per porre in essere una molteplicità di azioni dirette a promuovere misure per invertire la rotta e far percepire correttamente il valore che il lavoro pubblico assume a servizio di cittadini e imprese”.

A tal fine ComPA FVG, nel corso dell’anno 2025, fra le altre azioni, orienterà la propria attività in direzione dell’organizzazione di seminari, convegni, eventi e/o open day presso le facoltà delle Università di Udine e Trieste ed eventi di orientamento e/o open day nelle Scuole secondarie di secondo grado in regione per diffondere nella popolazione giovanile la conoscenza del lavoro pubblico e delle sue peculiarità. Previsto poi l’elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato a offrire agli aspiranti candidati la possibilità di partecipare a un corso di preparazione ai concorsi pubblici indetti dagli enti del Comparto unico e la progettazione ed erogazione della formazione per la preparazione ai corsi-concorsi eventualmente indetti dagli enti del Comparto unico.