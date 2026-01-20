Apu, chiuso procedimento su Hickey. Torna il 12 aprile

Amici Pallacanestro Udinese informa che la Procura Nazionale Antidoping ha definito il procedimento disciplinare a carico del giocatore Anthony Bernard Hickey, a seguito dell’accettazione della sanzione proposta dalla stessa Procura.

Come comunicato ufficialmente dalla Procura, nel procedimento inerente al tesserato Federazione Italiana Pallacanestro, è stata affermata la responsabilità dell’atleta per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping ed è stata comminata una squalifica complessiva di quattro mesi, dalla quale è stato dedotto il periodo di un mese e sette giorni già scontato in via cautelare dal 2 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026.

La sanzione residua decorre dal 13 gennaio 2026 e terminerà il 5 aprile 2026

Alla luce di tale decisione, Anthony Hickey tornerà a piena disposizione dello staff tecnico a partire dal 6 aprile 2026 e potrà quindi essere regolarmente schierato già nel derby Apu Udine–Pallacanestro Trieste, in programma il prossimo 12 aprile.

La Società prende atto della conclusione del procedimento e ribadisce il proprio rispetto per le decisioni degli organi competenti. Al tempo stesso, accoglie il rientro di Anthony Hickey, atleta che ha sempre collaborato con trasparenza e correttezza per chiarire la propria posizione.

Amici Pallacanestro Udinese continuerà a operare nel solco dei valori di lealtà sportiva, integrità e tutela della salute degli atleti, concentrando ora l’attenzione sul prosieguo della stagione e sul ritorno in campo di un giocatore importante per il gruppo e per tutto l’ambiente bianconero.