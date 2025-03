APU e UEB in campo alle 18, nel week end pre Final Four

GUARDA IL VIDEO La Coppa Italia può attendere, ma ancora per un solo turno di campionato.

A 5 giorni dalle Final Four di Bologna, APU Udine e UEB Cividale, affronteranno questo pomeriggio, entrambe alle ore 18:00 ed entrambe in trasferte lombarde, i rispettivi impegni validi per la 32a giornata di Serie A2.

I bianconeri, capoclassifica, ma orfani degli infortunati Da Ros e Ikangi, dovranno fronteggiare l’insidia Orzinuovi; squadra guidata dal friulano Franco Ciani, che dopo aver perso 10 gare consecutive, si è risollevata grazie agli ultimi 2 prestigiosi successi contro Pesaro e Rimini.

Vietate le distrazioni anche per le Eagles cividalesi, che nonostante un divario in classifica di 20 lunghezze rispetto a Vigevano, non possono sottovalutare la fame di punti salvezza della formazione lombarda, come sottolineato dal coach Stefano Pillastrini:

“Entriamo in una fase della stagione dove tutte le squadre hanno assolutamente bisogno di punti – ha affermato il tecnico gialloblu -. Dovremo disputare una grande partita in un campo caldo, migliorando il nostro approccio difensivo e giocando insieme in attacco; fattori necessari per continuare a crescere e ottenere un finale di stagione importante”.