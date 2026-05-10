Apu, last dance a Napoli. Ueb, vietato sbagliare in gara 2

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Basket. Alle 17 ultimo atto della stagione per l’Apu. I bianconeri già salvi affrontano Napoli in un match senza significati di classifica per provare a chiudere in bellezza il primo storico anno nella massima serie. Coach Vertemati in sede di presentazione della gara ha chiesto ai suoi di onorare l’impegno fino all’ultimo. Capitan Alibegovic seguirà la squadra nella trasferta ma non scenderà in campo.

In A2 alla stessa ora la Ueb affronta Rieti in gara due dei quarti di finale play off. Dopo aver perso per un solo punto la prima due giorni fa, la squadra di Pillastrini è chiamata a non sbagliare per pareggiare i conti e non perdere del tutto il vantaggio casalingo in vista di gara tre che si giocherà in Lazio mercoledì alle 20.30.