Apu: sospensione cautelare per Anthony Hickey risultato positivo al test antidoping

La sospensione cautelare è arrivata ieri mattina dal Tribunale Nazionale Antidoping: Anthony Hickey, play dell’Apu Udine, è risultato positivo a un diuretico vietato. Le analisi dell’8 novembre hanno rilevato Hydrochlorothiazide e i suoi metaboliti, sostanze inserite dalla WADA nella categoria S5 dei diuretici e agenti mascheranti.

In una nota ufficiale, il club ha dichiarato di aver “preso atto dei provvedimenti assunti dagli organi competenti”, assicurando “piena collaborazione, nel rispetto dei regolamenti sportivi e dei principi di correttezza, integrità e trasparenza”. La società aggiunge di confidare che “il procedimento possa chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda”.

L’Apu ha inoltre annunciato che, sul caso, “manterrà il silenzio stampa”: nessuna dichiarazione verrà rilasciata fino alla conclusione dell’iter.

Hickey, 33 anni, MVP straniero della Serie A2 2024/25, è uno dei leader tecnici ed emotivi dei bianconeri. La scorsa stagione aveva chiuso con 14.4 punti, 4.1 rimbalzi, 5.3 assist e 1.6 recuperi. La sua assenza pesa e la squadra attende ora gli sviluppi del procedimento antidoping.