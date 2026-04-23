APU, squalifica ridotta per Mekowulu, disponibile contro Cantù

Messa in cassaforte la permanenza nella categoria, l’APU Udine guarda al rush finale della stagione regolare, rappresentato dalle ultime 3 gare in calendario: prima delle quali sarà ospitata sabato, alle 18:15, quando al ‘PalaCarnera Credifiruli’ giungerà l’Acqua San Bernardo Cantù.

L’acerrima rivale in tanti momenti decisivi delle recenti annate, dalla finale di Coppa Italia LNP vinta dai bianconeri nel 2022, passando per gli scontri promozione in A2 delle due annate successive, fino alla corsa salvezza nella stagione in corso, quella del contemporaneo ritorno delle due formazioni nella massima categoria.

Nel 28° turno di Serie A le pressioni maggiori saranno sulle spalle dei lombardi, ancora in lotta per non retrocedere, ma l’APU reduce da 6 ko nelle ultime 7, vuole giocarsi fino in fondo le residue speranze di qualificazione playoff.

Per riuscirci coach Vertemati avrà a disposizione Christian Mekowulu. La squalifica del centro nigeriano, espulso sabato per una reazione violenta nella gara contro Treviso, è stata ridotta dalla Corte d’appello da 2 a una sola giornata, accogliendo il ricorso della società friulana, che potrà riabilitare il giocatore pagando un’ammenda. Più incerta, invece, la presenza di capitan Alibegovic, ancora alle prese con il mal di schiena che lo tormenta da un paio di settimane.