APU, squalifica ridotta per Mekowulu, disponibile contro Cantù

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Dubai
  • Ligosullo
  • Bergamo
  • Cussignacco
  • Vicenza
  • Capriva
  • Siracusa
  • Varese
  • Pontida
  • Mestre
  • Marano
  • Uidne
  • Spessa
  • Napoli
  • Washington
  • Parma
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
giovedì 23 Aprile 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
APU, squalifica ridotta per Mekowulu, disponibile contro Cantù
Il fiuto dei cani scopre i tumori
Giornata della Terra: più risorse per i parchi
Nasce Casa Carra, rifugio sicuro contro la violenza transomofoba
Udine: 21enne in manette con un chilo di hashish
Spaccio di coppia: un arresto e un chilo di droga sequestrato
Udine, nella chiesa di S. Lucia 30 tombe riaffiorano dopo secoli
Cappello alpino ai volontari, è bufera: bastava il berretto norvegese
Posti letto esauriti: 50 migranti continueranno a bivaccare
Province Fvg, scontro politico: “Restaurazione” e “poltronificio”
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Dubai
  • Ligosullo
  • Bergamo
  • Cussignacco
  • Vicenza
  • Capriva
  • Siracusa
  • Varese
  • Pontida
  • Mestre
  • Marano
  • Uidne
  • Spessa
  • Napoli
  • Washington
  • Parma
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

APU, squalifica ridotta per Mekowulu, disponibile contro Cantù

Redazione
Autore: Redazione

Messa in cassaforte la permanenza nella categoria, l’APU Udine guarda al rush finale della stagione regolare, rappresentato dalle ultime 3 gare in calendario: prima delle quali sarà ospitata sabato, alle 18:15, quando al ‘PalaCarnera Credifiruli’ giungerà l’Acqua San Bernardo Cantù.
L’acerrima rivale in tanti momenti decisivi delle recenti annate, dalla finale di Coppa Italia LNP vinta dai bianconeri nel 2022, passando per gli scontri promozione in A2 delle due annate successive, fino alla corsa salvezza nella stagione in corso, quella del contemporaneo ritorno delle due formazioni nella massima categoria.
Nel 28° turno di Serie A le pressioni maggiori saranno sulle spalle dei lombardi, ancora in lotta per non retrocedere, ma l’APU reduce da 6 ko nelle ultime 7, vuole giocarsi fino in fondo le residue speranze di qualificazione playoff.
Per riuscirci coach Vertemati avrà a disposizione Christian Mekowulu. La squalifica del centro nigeriano, espulso sabato per una reazione violenta nella gara contro Treviso, è stata ridotta dalla Corte d’appello da 2 a una sola giornata, accogliendo il ricorso della società friulana, che potrà riabilitare il giocatore pagando un’ammenda. Più incerta, invece, la presenza di capitan Alibegovic, ancora alle prese con il mal di schiena che lo tormenta da un paio di settimane.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

APU, squalifica ridotta per Mekowulu, disponibile contro Cantù
Il fiuto dei cani scopre i tumori
Giornata della Terra: più risorse per i parchi
Nasce Casa Carra, rifugio sicuro contro la violenza transomofoba
Udine: 21enne in manette con un chilo di hashish
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss