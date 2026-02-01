Apu, vittoria pesante a Tortona con una tripla del capitano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Impresa dell’Apu Old Wild West Udine alla Nova Arena, dove i bianconeri conquistano una vittoria pesantissima sul parquet della Bertram Derthona Tortona, diventando la terza squadra stagionale a espugnare il campo piemontese. Un successo maturato al termine di una gara combattuta, intensa e ricca di colpi di scena, risolta da una giocata di pura classe del capitano Mirza Alibegovic a cinque secondi dalla sirena.

“Finalmente oggi gli Dei del basket ci hanno ripagato delle beffe subite con Bologna, Brescia e Milano in cui avremmo meritato sicuramente di più” ha commentato il presidente Pedone. “Faccio i complimenti alla squadra e allo staff tecnico per una vittoria straordinaria sul campo di una delle più forti compagini del campionato, con un roster profondo e grande talento negli interpreti. Dopo i primi due quarti, una squadra senza carattere o valori morali sarebbe crollata, invece abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un gruppo coeso, forte e capace di superare qualsiasi avversità, anche quelle che non possiamo controllare. Abbiamo carattere e identità! Godiamoci questo successo che ci avvicina di altri due passi all’obiettivo della salvezza. Da martedì cominciamo a pensare alla sfida con Sassari, ancora più importante di quella di oggi e in un Carnera, ne sono sicuro, che sarà sold out e ruggirà dal primo all’ultimo minuto per i nostri ragazzi”.

