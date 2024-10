Ad Aquileia la carica dei 250 bassotti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 250 bassotti, accompagnati dalle loro famiglie, hanno colorato domenica scorsa le strade di Aquileia per l’evento “Bassotti in Festa”. Un record di partecipanti raggiunto dall’Associazione Bassotti FVG con oltre 500 gli appassionati di bassotti, che hanno riempito i parchi e le vie di Aquileia con il loro entusiasmo e la loro gioia. La cittadina ricca di patrimonio culturale e bellezze naturali, è stato il luogo ideale per condividere momenti di svago coni piccoli amici a quattro zampe. Soddisfazione per il risultato dell’evento da parte dell’Associazione “Bassotti FVG” che riesce a coniugare l’amore per i bassotti e la cultura, facendo del bene verso i cani meno fortunati. L’associazione nelle parole di Emanuela Santi ringrazia l’amministrazione comunale di Aquileia che ha accolto a braccia aperte il gruppo di bassotti e i partecipanti che hanno permesso di raccogliere dei fondi per l’Associazione “Bassotti… e poi più” ODV, che aiuta i cani malati e in difficoltà. A presenziare all’evento anche il sindaco Emanuele Zorino che ha chiesto all’associazione Bassotti FVG di ritornare ad Aquileia ringraziando per aver organizzato questo primo evento che ha permesso di scoprire le bellezze del territorio attraverso un divertente itinerario a misura di… bassotto!