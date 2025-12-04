Aquileia, celebrata Romea Strata come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa

Un ponte tra Est ed Ovest. E’ la Romea Strata, cammino che attraversa Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Italia recentemente certificato come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa: la celebrazione di questo prestigioso traguardo è avvenuta oggi con una giornata di eventi alla Cantina Ca’ Tullio di Aquileia.
Don RAIMONDO SINIBALDI (Presidente Associazione Europea Romea Strata)
Grande centralità ricopre in questo progetto la città di Aquileia.
EMANUELE ZORINO
Ricco il panel di relatori nel corso della giornata a Cà Tullio: tra questi anche il presidente di Fondazione Aquileia Roberto Corciulo.