Al via ad Arba la seconda edizione di “Grappolo and friends for C.R.O.”

Sulla scia del successo dello scorso anno, ritorna “Grappolo & friends for C.R.O”, l’iniziativa enogastronomica ideata allo scopo di raccogliere fondi da destinare al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano: domenica 19 ottobre durante tutta la giornata si svolgerà nell’area festeggiamenti del Comune di Arba (PN) una grande festa che coinvolgerà alcuni fra i più noti vignaioli, ristoratori e artigiani locali che, a titolo esclusivamente gratuito, metteranno a disposizione le loro specialità. Informazioni ai numeri 0432 93019 e 320 2293859, [email protected]).

GRAPPOLO AND FRIENDS FOR C.R.O. è nata dall’idea dello chef e presidente dell’Associazione Cuochi di Pordenone “Assocuochi Portus Naonis”, Stefano Buttazzoni, che ha riunito decine di amici e collaboratori fra i più noti nel ramo della ristorazione, i quali con vivo entusiasmo si sono messi a disposizione per poter dare il proprio contributo in termini di fornitura di prodotti a titolo gratuito, che poi verranno messi in vendita a prezzi assolutamente popolari, tanto che lo scorso anno l’affluenza del pubblico è stata di gran lunga al di sopra delle aspettative, permettendo agli organizzatori di raccogliere una cifra pari a quattordicimila euro in poche ore. Da quest’anno sarà possibile anche effettuare donazioni dirette, in quanto è stato aperto un conto corrente intestato a “Assocuochi – Il Grappolo and Friends” (IBAN IT42 U 08631 64890 00000 1047773).

Accolto con entusiasmo e gratitudine dal C.R.O. di Aviano, il progetto è stato caldeggiato e patrocinato dal Comune di Arba, il cui Sindaco Franco Lai ha accolto con soddisfazione la continuità dell’iniziativa: “Sia io che l’Assessore alla cultura Barbara di Bernardo, che ringrazio per l’attiva collaborazione, abbiamo creduto e sostenuto questa manifestazione, certi che non si sarebbe fermata alla prima edizione ma che nel tempo avrebbe trovato sempre più risposta, e quest’anno siamo lieti di accogliere la seconda edizione nella consapevolezza che il successo sarà confermato e, anzi, amplificato. E’ quindi con profonda stima negli esercenti che hanno aderito, che desideriamo ringraziare tutti gli organizzatori, per aver pianificato questo importante evento e per aver dimostrato un impegno e una dedizione così ammirevoli”. Segnalo inoltre che vi saranno altre giornate, sempre legate all’iniziativa, tutte patrocinate da quest’Amministrazione comunale: Il 17 ottobre, dalle ore 20 presso la Sala della Biblioteca Comunale di Arba l’Associazione ADMO FVG organizzerà una serata informativa per la donazione del midollo osseo e nel corso della quale sarà possibile effettuare il test per l’iscrizione al Registro Donatori di Midollo Osseo; il 18 ottobre dalle ore 15:00 presso la Piazza IV Novembre di Arba sarà presente l’Associazione AFDS Sezione di Arba ed il Gruppo Giovani AFDS di Pordenone per un pomeriggio di attività all’aperto con giochi da tavolo, di ruolo ed animazioni e giochi per bambini con castagnata finale e, nella stessa giornata, alle ore 16 presso la sala del teatro parrocchiale di Arba interverrà il giornalista e scrittore Toni Capuozzo con “Storie di Confine”, evento organizzato dal Comune di Arba con il sostegno della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, che ringraziamo. Le giornate dedicate al Dono si concluderanno quindi il 19 ottobre con quella del “GRAPPOLO AND FRIENDS FOR C.R.O.”

La storia di “Grappolo & Frinds” ha inizio da una promessa che Stefano Buttazzoni, chef e proprietario di un noto locale della zona, fece a un’amica che il cancro ha prematuramente strappato alla vita. La promessa fatta ad Attilia e a suo marito Gianni era che avrebbe realizzato qualcosa che potesse sensibilizzare più persone possibili a sentirsi coinvolti nell’aiutare una struttura così importante come il C.R.O. di Aviano. “La speranza è che in futuro la ricerca in ambito oncologico possa riuscire a salvare altre vite, e per questo è fondamentale la solidarietà di tutti noi”, dichiara lo chef che, con la sua imperturbabile tenacia nel perseguire l’obiettivo, ha radunato quanti più amici possibile, fra colleghi e collaboratori nell’ambito della ristorazione: vignaioli, cuochi, pasticceri e panificatori, produttori di salumi, artigiani del gelato e di specialità tipiche del territorio che offriranno i loro prodotti, ognuno nel proprio stand dove sarà possibile degustare durante tutta la giornata di domenica piatti di ogni genere, dalla carne alla griglia e allo spiedo al prosciutto di San Daniele, dai primi piatti tradizionali ai dolci, e il tutto a prezzi assolutamente onesti. Anche i vini, che sono offerti dalle cantine più note della zona, sono tutti di alta qualità. Quest’anno le aziende partecipanti saranno ancora più numerose della prima edizione e, fra le novità, è previsto uno spazio coperto, così da poter assicurare la continuità della festa fino a sera.