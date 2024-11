Ad Arba ristoratori, vignaioli e artigiani uniti a sostegno del CRO di Aviano

Domenica 17 novembre si terrà la prima edizione di “Grappolo and Friends for CRO,” un’iniziativa benefica volta a raccogliere fondi per il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 17 presso l’area festeggiamenti del Comune di Arba e vedrà la partecipazione gratuita di rinomati vignaioli, ristoratori e artigiani locali, che offriranno al pubblico le loro specialità gastronomiche e prodotti artigianali.

L’evento nasce dall’idea dello chef friulano Stefano Buttazzoni, che ha dedicato l’iniziativa alla memoria di un’amica scomparsa a causa del cancro. “Avevo promesso ad Attilia e a suo marito Gianni che avrei fatto qualcosa di significativo per sensibilizzare la comunità sull’importanza di sostenere una struttura come il CRO di Aviano,” racconta Buttazzoni. “Purtroppo Attilia non è più con noi, ma la speranza è che la ricerca oncologica possa salvare altre vite. Per questo serve il contributo di tutti.”

Grazie alla rete di contatti dello chef, numerosi professionisti del settore enogastronomico hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, includendo vignaioli, cuochi, pasticceri, panificatori e artigiani. Durante l’evento, sarà possibile degustare piatti come trippa, lasagne con ingredienti locali, salumi, cotechino, prosciutto di San Daniele, cipolla caramellata, gelato artigianale e altre specialità del territorio. Per ogni contributo, i visitatori riceveranno dei bollini da usare per degustare i piatti o acquistare oggetti di artigianato locale.

L’iniziativa coinvolge anche artisti come scultori di ghiaccio e intagliatori del legno, con esposizioni di quadri e bancarelle di artigianato. Il sindaco di Arba, Franco Lai, ha espresso gratitudine per l’impegno degli organizzatori: “Abbiamo sostenuto questa manifestazione con la speranza che possa crescere negli anni, coinvolgendo sempre più realtà del territorio.”