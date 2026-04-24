Argini, la replica del Consorzio: mitigheremo problema fauna

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Ai consiglieri regionali Capozzi e Honsell risponde lo stesso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, precisando che, una volta terminati i lavori, verranno studiati interventi ad hoc per mitigare il problema della fauna selvatica nei territori coinvolti. Il Consorzio precisa inoltre che le nuove canalizzazioni servono a ridurre le perdite della dispersione, che al momento arrivano al 30-40%.
Ai consiglieri regionali Capozzi e Honsell risponde lo stesso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, precisando che, una volta terminati i lavori, verranno studiati interventi ad hoc per mitigare il problema della fauna selvatica nei territori coinvolti. Il Consorzio precisa inoltre che le nuove canalizzazioni servono a ridurre le perdite della dispersione, che al momento arrivano al 30-40%.
Quanto ai livelli e alla velocità della corrente, il Consorzio riferisce che non subiranno sostanziali modifiche con la cementificazione degli argini.