Arianna Meloni a Udine: “Questi due anni di governo sono un punto di partenza”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’era il Gotha regionale di Fratelli d’Italia e c’era soprattutto il capo segreteria politico Arianna Meloni questo pomeriggio alla sede udinese del partito per festeggiare il secondo anno di governo presieduto dalla sorella di quest’ultima, Giorgia. Dopo gli interventi tra gli altri del vicepresidente della Regione Mario Anzil e del deputato Walter Rizzetto, che ha sottolineato come sia stato appena approvato il ritorno delle province elettive in Friuli Venezia Giulia, Meloni

Meloni ha parlato anche del 70esimo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia.