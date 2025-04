Armato e con passamontagna, arrestato ladro adolescente a Trieste

Un minorenne è stato arrestato per furto aggravato a Trieste. Si tratta di un sedicenne, fermato dai carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in Largo Città di Santo. Il giovane aveva il volto travisato da un passamontagna ed era armato di coltello. L’intervento ha portato all’arresto del ragazzo (classe 2009) anche per ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’allarme è scattato grazie alla prontezza di alcuni cittadini che hanno notato due individui, vestiti di scuro e con il volto coperto, aggirarsi con insistenza tra le vetture. La segnalazione dettagliata ha permesso alla pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di via Hermet di intervenire con rapidità. I militari hanno intercettato i due sospetti nei pressi della stazione ferroviaria, mentre si dirigevano verso via Pauliana. Alla vista dei militari, uno dei due giovani è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’altro, invece, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a controllo.

La successiva perquisizione ha rivelato la presenza nel borsello che portava con sé di documenti e oggetti appartenenti ad altre persone e il ritrovamento di un coltello posto sotto sequestro penale. Attraverso sopralluoghi e l’ascolto di testimoni, è emerso che i due giovani si erano resi responsabili del danneggiamento di un’autovettura Nissan parcheggiata nelle vicinanze. Non solo avevano forzato l’abitacolo, ma avevano anche trafugato diversi oggetti dall’interno. L’operazione ha portato all’arresto di un presunto responsabile e all’identificazione di un complice, attualmente ricercato.