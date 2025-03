Armi nei centri per minori stranieri: Regione FVG minaccia revoca fondi

La Regione Fvg valuterà la revoca dei fondi ai Comuni per la gestione dei minori stranieri non accompagnati in assenza di controlli puntuali da parte delle polizie locali e di segnalazioni tempestive di irregolarità. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, commentando l’operazione interforze che ieri mattina ha portato al rinvenimento di 50 armi improprie nei due centri di accoglienza ispezionati a Udine. “Se in una famiglia venissero trovate simili armi nella camera di un figlio, nessuno avrebbe dubbi nel definire quei genitori assenti o inadeguati”, ha commentato allarmato Roberti che chiede che la stessa severità valga per le case di accoglienza.

“Non possiamo permettere che, con soldi pubblici, si alimentino contesti di illegalità”, ha dichiarato l’assessore. Sulla stessa linea il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli, che rilancia l’idea di allontanare dai centri urbani i minori violenti, di utilizzare i metal detector portatili e di trasferire i minori problematici in caserme dismesse.

Di tutt’altro avviso il capogruppo del PD in Consiglio comunale a Udine, Iacopo Cainero, che ha criticato duramente la posizione della Regione. “Inaccettabile che di fronte a gravi problemi si minacci la chiusura dei rubinetti”, ha replicato il dem accusando la Regione di “sfilarsi” dalle proprie responsabilità e di lasciare i Comuni soli a fronteggiare l’emergenza. Cainero ha invitato la Regione a sedersi a un tavolo con il Comune di Udine per trovare soluzioni comuni, sottolineando la necessità di cambiare le norme nazionali sull’accoglienza dei minori stranieri.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni. “Le strutture che accolgono i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio non dispongono né dei requisiti né delle competenze adeguate per gestire determinate situazioni problematiche – spiega Pittioni -. Per i soggetti che manifestano comportamenti devianti, sarebbe invece più opportuno un inserimento nei Centri per la Giustizia Minorile (CGM), strutture che si distinguono in modo significativo da quelle attualmente operative a Udine, in quanto specificamente deputate alla presa in carico di minori coinvolti in procedimenti penali, garantendo misure di controllo e percorsi rieducativi adeguati”.