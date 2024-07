Arpa presenta il nuovo sistema di allerta per l’arrivo di temporali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un avviso che compare sulla applicazione e sul sito e che mette in allerta l’utente sull’arrivo di un temporale prevedibile entro 45 minuti. L’Arpa ha presentato il nuovo servizio di allerta meteo che chi consulta il sito o l’applicazione e si geolocalizza può trovare nel caso dell’arrivo di un temporale. La direttrice di Arpa Anna Lutman ha spiegato che «l’obiettivo è di non inviare troppi messaggi di allerta per questo è visibile solo consultando le piattaforme». L’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro ha sottolineato l’utilità del sistema.