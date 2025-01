Arpa avvia il monitoraggio sottomarino con due sonde fisse

I rumori della navi ma anche quelli dei natanti per capire come influiscono e come incidono nella vita sottomarina dell’alto Adriatico. Arpa installerà una sonda fissa sulla boa Paloma, al centro del golfo, e una nei pressi dell’area marina protetta di Miramare.

«Con questo progetto – spiega la direttrice di Arpa, Anna Lutman – continuiamo con la nostra attività di misuratori, questa volta lo facciamo sul mare. Grazie a questa attività possiamo capire che rumore sentono le nostre specie marine alle quali possiamo dare la possibilità di vedere meglio grazie all’udito. Queste due sonde fisse – prosegue Lutman – ci consentiranno di misurare costantemente il rumore subacqueo e questo ci permetterà di avere delle mappe e delle conoscenze tali da capire cosa succede sotto acqua».

L’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, aggiunge che «Oggi andiamo a fare queste misurazioni in maniera sistematica e all’interno di un progetto permanente che coinvolge tutto l’Adriatico fino alla Puglia».

Questi strumenti oltre alla dotazione tecnologica consentiranno ad Arpa di aumentare il numero del personale, come ha spiegato la direttrice, che potrà acquisire operatori da formare e già formati e da inserire nell’organico.