Arpa FVG celebra 25 anni a Udine con educazione ambientale e impegno per la comunità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Piazza San Giacomo diventa il cuore delle celebrazioni per i 25 anni di Arpa FVG, grazie a un ricco programma di iniziative organizzate in occasione della staffetta Telethon. Tra laboratori, dimostrazioni e presentazioni, spiccano le attività dedicate a “Toccare l’Aria”, progetto educativo nato nel 2003 per avvicinare studenti e insegnanti alla meteorologia e alla sensibilità ambientale.

L’iniziativa, sviluppata con la collaborazione del Comune di Udine, ha equipaggiato scuole locali con stazioni meteorologiche e formato squadre di studenti per analizzare i fenomeni atmosferici e sensibilizzare le nuove generazioni nella difesa del nostro pianeta​.

Durante il weekend, lo stand di Arpa proporrà attività pratiche come l’analisi chimica delle acque, monitoraggio della qualità dell’aria e approfondimenti sui cambiamenti climatici.