25 anni di Arpa FVG, doppio evento: serata concerto e presentazione Rapporto Stato Ambiente

In occasione del suo 25° anniversario, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), in collaborazione con il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, è orgogliosa di annunciare il concerto “Armonia è ambiente”, che si terrà mercoledì 30 ottobre 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a partire dalle ore 18:30.

L’evento, ad ingresso libero, rappresenta una tappa significativa nelle celebrazioni dell’anniversario di ARPA FVG e sottolinea l’impegno dell’agenzia nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento della comunità sui temi ambientali. Il concerto si propone, infatti, di esplorare e narrare l’ambiente attraverso la musica, con un approccio che intende attrarre anche il pubblico più giovane, futuro custode del nostro pianeta.

Durante la serata, 35 orchestrali e 5 cantanti del Conservatorio Tomadini eseguiranno pezzi che variano dalla musica classica al pop rock. I giovani musicisti interpreteranno brani che riflettono la varietà e la bellezza degli elementi naturali. Il programma includerà, tra gli altri, capolavori come “L’Autunno” di Antonio Vivaldi e “A Whiter Shade of Pale” di Procolarum, creando un ponte tra arte e scienza.

Le performance saranno intervallate da brevi interventi a cura dei collaboratori più giovani di ARPA FVG che illustreranno alcuni dei temi più significativi tratti dall’ultimo Rapporto Stato Ambiente FVG in merito all’evoluzione del clima e alla qualità di aria, acqua e suolo.

“Siamo davvero entusiasti di questo progetto, che ci ha visto impegnati per mesi nella creazione di un appuntamento davvero unico. ‘Armonia è ambiente’ non è solo un evento, ma un simbolo del nostro impegno a uscire dai confini abituali per toccare direttamente il cuore della comunità – dichiara Anna Lutman, Direttrice di ARPA FVG – Questa serata rappresenta una splendida occasione per unire le persone attraverso la musica, celebrando la preziosità del nostro ambiente e creando maggiore consapevolezza. Ringrazio il Conservatorio per la collaborazione e per la capacità di strutturare un concerto che interpreta al meglio la nostra richiesta di raccontare l’ambiente attraverso la musica”.

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto e scaricare il biglietto su Vivaticket(https://www.vivaticket.com/it/ticket/armonia-e-ambiente/249274)

Il giorno successivo, giovedì 31 ottobre, alle ore 9:30, ARPA FVG sarà a Trieste presso la Sala di rappresentanza della Regione FVG per la presentazione ufficiale del nuovo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente FVG. L’appuntamento vedrà la partecipazione speciale del divulgatore scientifico Luca Mercalli che, attraverso il suo personale contributo, analizzerà alcuni dei temi ambientali più significativi emersi dalle rilevazioni dell’agenzia.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming da Ricicla.tv sui seguenti canali:

Web: https://ricicla.tv/

Youtube: https://www.youtube.com/@ricicla_Tv

Facebook: facebook.com/ricicla.tv