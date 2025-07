Arpa Fvg sulla qualità dell’aria: è buona, criticità su ozono in estate

Confermate le tendenze positive degli ultimi anni nonostante alcune limitate criticità sul fronte-Pm10 al confine con il Veneto e nel periodo estivo per quanto concerne l’ozono. Sono le risultanze di uno studio pubblicato da Arpa Fvg riguardo la qualità dell’aria in regione nel corso del 2024: a spiegare i dati meno buoni nell’area sudoccidentale del Friuli Venezia Giulia è la maggiore stagnazione delle masse d’aria in prossimità della pianura Padana, nonché il benzo(a)pirene correlato all’uso di biomassa legnosa per il riscaldamento, problema riscontrato – seppure in misura minore – anche in Carnia.

La Relazione conferma comunque in generale gli andamenti incoraggianti degli ultimi anni, dando anche uno sguardo a quella che sarà la nuova normativa sulla qualità dell’aria, come indicato nella nuova Direttiva europea recentemente approvata.

Il monitoraggio della qualità dell’aria viene effettuato tramite una rete di stazioni di misura, veri e propri laboratori dislocati sul territorio regionale, che monitorano ciascun inquinante secondo specifici metodi di riferimento e che vengono gestite secondo determinate modalità che comprendono la raccolta, il trattamento, la validazione e la pubblicazione dei dati.