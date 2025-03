Arpa: in Fvg il 2024 l’anno più caldo dal 1901

I cambiamenti climatici sono una realtà sempre più sentita e preoccupante in Friuli Venezia Giulia. A dirlo sono i dati del report meteo di Arpa Fvg relativi al 2024, che riportano come nella pianura friulana si sia trattato dell’anno più caldo da 123 anni a questa parte. Non solo: sempre secondo gli studi effettuati dall’ente regionale, in seconda posizione in questa graduatoria c’è il 2022, in terza il 2014 e in quarta il 2023. Gli ultimi tre anni hanno quindi registrato medie mai viste fino a poco più di un decennio fa. L’emergenza climatica è dunque una realtà di anno in anno sempre più forte nei nostri territori.

A registrare come il clima sia decisamente cambiato è in particolare la città di Udine: la temperatura dell’aria

media annua nel capoluogo friulano durante lo scorso anno è stata di 14.8 gradi, mentre quella del secolo scorso era di 12.7, più di due in meno. Ma le cifre che indicano una situazione allarmante da un punto di vista climatico sono anche altre: nel 2024 ci sono stati 25 giorni in più di caldo oltre i 30 gradi rispetto alla media del trentennio di riferimento 1991-2020. Ed è soprattutto negli ultimi 20 anni che si sono registrate le annate con un numero di giorni caldi più alto della media. Dal confronto con i dati storici disponibili dal 1934 in poi, risulta che aprile 2024 con 15.1 gradi è stato il mese più caldo mai osservato, oltre tre gradi sopra la media di circa 12 gradi del periodo secolare di misura. La temperatura più alta nel corso dell’anno passato si è registrata il 12 agosto a Cividale del Friuli, dove il termometro ha toccato i 38.8 gradi. La temperatura più bassa, invece, si è avuta a il 20 gennaio a Fusine, quando il termometro è sceso a -18.5 gradi.

La situazione non migliora se si va a guardare la temperatura media del mare – misurata a Trieste a 2 metri di profondità -, risultata di 1.9 gradi più alta rispetto alla norma registrata nei 28 anni precedenti.