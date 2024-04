Arpa, al via i monitoraggio delle acque balneabili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sessantasei punti che verranno costantemente monitorati per garantite la sicurezza della stagione balneare. Il primo maggio si aprirà ufficialmente il via al periodo dei bagni e Arpa ha avviato con oggi i campionamenti dei 66 punti – 55 lungo la costa e le restanti nella laguna e nelle acque interne – per controllare la qualità delle acque.

L’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro ha ribadito il valore dei controlli: ricordo – ha detto – che solamente Arpa ha la competenza e la qualifica per effettuare i campionamento, non basta un kit acquistato in Internet.

Le analisi scattano oggi e domani per proseguire con cadenza mensile nei giorni 13-14 maggio, 10-11 giugno, 8-9 luglio, 5-6 agosto e concludersi il 2-3 settembre. Un calendario diverso è previsto esclusivamente per il lago di Sauris dove la stagione balneare è compresa tra il 27 giugno e il 21 agosto.