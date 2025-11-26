Presi dopo l’ennesima razzia: quattro ladri in manette nel loro covo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un covo nascosto in provincia di Pordenone, una banda specializzata in furti in appartamento e un blitz scattato nella notte. La Polizia di Stato ha interrotto la serie di razzie compiute da quattro cittadini albanesi, responsabili di decine di colpi a Padova e provincia. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo giorni di indagini serrate, hanno individuato l’auto di grossa cilindrata usata per i sopralluoghi e seguito gli spostamenti fino alla base prescelta, una struttura ricettiva del pordenonese dove il gruppo si era rifugiato da un paio di giorni.

Quando gli agenti di Padova e Pordenone hanno fatto irruzione, i ladri erano appena rientrati dopo tre nuovi furti commessi nella zona. Dentro l’appartamento sono stati trovati gioielli, orologi e denaro per circa 200 mila euro, insieme agli arnesi da scasso e alle ricetrasmittenti utilizzate durante i colpi. Due dei quattro erano latitanti.

Tutti sono stati sottoposti a fermo per i furti commessi e, per i ricercati, eseguiti anche i provvedimenti pendenti. Dopo la convalida, i quattro sono finiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera attività della banda e risalire ai ricettatori.