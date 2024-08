Arrestata coppia di Pordenone: in casa aveva droga e una pistola a salve

Aveva in casa stupefacenti e una pistola semiautomatica a salve: arrestata coppia di Pordenone. Il fatto risale a martedì scorso, quando gli agenti della Squadra mobile, su delega della Procura, hanno perquisito l’abitazione dei due assieme all’unità cinofila della polizia locale. All’interno hanno rinvenuto l’arma con relativi bossoli, 38 grammi di cocaina, 3,4 grammi di marijuana e il necessario per pesare e confezionare le sostanze, oltre a 540 euro in contanti. Gli agenti hanno arrestato l’uomo che, assieme alla compagna, ha cagionato a un poliziotto lesioni guaribili in 5 giorni. Venerdì il gip di Pordenone ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere e per la donna l’obbligo di firma.