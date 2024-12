Arrestata titolare di una ditta di trasporti: era la mente di un traffico di migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Polizia di Stato di Udine ha arrestato a Bratislava una 63enne slovacca, ritenuta la mente di una rete criminale internazionale che fra il 2007 e il 2009 ha organizzato il trasferimento in Italia di numerosi migranti irregolari provenienti da India e Pakistan. Dalle indagini è emerso che la donna, titolare di una ditta di trasporti, sfruttava i suoi mezzi aziendali per lo smistamento dei clandestini e il loro trasferimento verso l’Italia e il centro Europa.

Le investigazioni, coordinate dalla Squadra Mobile di Udine e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno permesso di rintracciare a inizio ottobre la 63enne nella capitale della Slovacchia e di richiedere un mandato di arresto europeo, poi emesso dalla Procura Generale di Trieste.

L’arresto è avvenuto il 18 dicembre in collaborazione con le autorità slovacche e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La condanna prevede una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione che la leader del sodalizio criminale sconterà una volta estradata in Italia.

L’operazione si inserisce in un’intensa attività investigativa che nel 2024 ha portato all’arresto di 21 ricercati in 12 Paesi europei e all’estradizione in Italia di 13 condannati, fra i quali anche un croato e un ceco attivi nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.