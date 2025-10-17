Arrestati dopo gli scontri in piazza primo maggio, il Pm chiede domiciliari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha chiesto la misura cautelare agli arresti domiciliari per Marco Chiopris, 45 anni di Buja, e Jan Gavino Pozzobon, 49 anni residente a Feltre, finiti in manette martedì sera durante gli scontri in piazza I maggio dopo il corteo propal. Questa mattina in Tribunale a Udine l’udienza di convalida dell’arresto dei due manifestanti davanti al gip Mariarosa Persico.

Il loro difensore, l’avvocato Paolo Viola, ha chiesto per entrambi misure meno afflittive, ovvero il divieto di dimora nel Comune di Udine.

I due sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale continuata e aggravata dal volto travisato e dal fatto di essere stata commessa da più persone riunite. Reati gravi, per i quali è prevista una pena dai 3 ai 15 anni di reclusione.

In particolare Chiopris, con un precedente di lieve entità, è accusato di aver lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell’ordine, Pozzobon – incensurato – di aver cercato di fermare i mezzi della polizia, in particolare l’idrante utilizzato per disperdere i manifestanti, colpendolo con l’asta di una bandiera, raggiungendo nell’impeto anche alcuni agenti in servizio.

La decisione del gip è attesa per questo pomeriggio.