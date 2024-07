Arrestati due fratelli per droga e armi, il maggiore fermato dopo un accoltellamento

Due fratelli italiani di origini campane sono stati arrestati a Pordenone per possesso di armi e droga. L’operazione della Squadra Mobile ha avuto inizio martedì pomeriggio, quando le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione di un accoltellamento avvenuto ad Aviano al termine di una lite.

L’aggressore, un 24enne residente a Porcia fuggito a bordo di un’Opel Corsa grigia, è stato intercettato e arrestato poco dopo mentre rientrava a casa. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato il coltello utilizzato per ferire il contendente e un piccolo contenitore di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha portato gli agenti a scoprire due pistole illegali, 23 cartucce, 50 colpi a salve, 48 petardi non conformi e 100 grammi di hashish nascosti nel frigorifero.

Il giovane è stato arrestato per possesso illegale di armi, droga e per lesioni gravi aggravate. Ma in manette è finito anche il fratello minore. Nell’abitazione del 21enne la Polizia ha rinvenuto ulteriori 720 grammi di hashish e una pistola calibro 9 tipo scacciacani. Entrambi i fratelli sono stati trasferiti in carcere, ma successivamente il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.