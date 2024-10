Arrestati in Bulgaria e Romania 5 ricercati per favoreggiamento dell’immigrazione e riciclaggio

Cinque persone sono state arrestate in Bulgaria e Romania grazie a un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato di Udine, in collaborazione con le autorità locali e sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Udine e della Corte d’Appello di Trieste. Gli arresti sono avvenuti tra il 12 e il 15 ottobre, tutti in esecuzione di Mandati di Arresto Europeo.

Quattro dei sospettati, di età compresa tra 23 e 47 anni e tutti di nazionalità rumena, sono stati arrestati nella città di Arad, in Romania. Questi individui erano membri di un’organizzazione transfrontaliera specializzata nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di migranti provenienti dal Bangladesh e dall’Afghanistan. Le indagini hanno rivelato che tra settembre e ottobre 2021, avevano facilitato l’ingresso illegale in Italia di almeno un centinaio di migranti. Dopo un periodo di detenzione in Italia e successivo patteggiamento della pena, i quattro erano tornati in Romania, dove sono stati rintracciati e arrestati.Il quinto arresto è avvenuto a Silistra, in Bulgaria, dove un cittadino bulgaro di 63 anni è stato fermato. L’uomo era ricercato per una condanna a due anni di reclusione per riciclaggio, relativa a un tentativo di trasportare illegalmente una vettura di lusso oltre confine nel 2009.

Dopo la sentenza definitiva della Corte d’Appello di Trieste, le autorità italiane hanno individuato la residenza del sospettato in Bulgaria, dove è stato catturato.Per tutti gli arrestati sono già in corso le procedure di estradizione verso l’Italia, dove dovranno scontare le pene loro inflitte.