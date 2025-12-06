Arrestati quattro ladri di borse griffate: recuperata l’intera refurtiva

Quattro ladri sono stati arrestati dopo aver svaligiato un negozio di via Mazzini a Trieste. La banda aveva forzato l’ingresso del negozio di lusso, portando via circa sessanta borse griffate per un valore complessivo di 60mila euro. Grazie a un’immediata indagine della Squadra Mobile, gli autori — sconosciuti e in città solo per il colpo — sono stati identificati e rintracciati a poche ore dal colpo – la mattina seguente del 27 novembre – in un appartamento preso in affitto. All’interno, gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva. Il fermo per furto pluriaggravato è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e quattro.