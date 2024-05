Arrestato 34enne per spaccio, trovato con droga e contanti

Un 34enne italiano è stato arrestato a Gorizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato in Corso Italia dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, insospettiti dal suo comportamento.

Durante il controllo, l’uomo è apparso evasivo e agitato, inducendo i poliziotti ad approfondire la perquisizione. All’interno dello zaino, nascosti in buste per il tabacco, sono stati trovati circa 20 grammi di hashish e 635 euro in contanti.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 166 grammi di hashish, un bilancino di precisione, sei grinder e 1.360 euro in contanti. Tutto il materiale, insieme alla droga, è stato sequestrato.

Il 34enne è stato portato in Questura e successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Gorizia.