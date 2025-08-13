Arrestato a Trieste l’uomo che manometteva i parcometri di Udine

Nel 2016 era stato arrestato, a Udine, perché, con una particolare tecnica, aveva bloccato la bocchetta di restituzione delle monete di vari parcometri del centro cittadino, che non erogavano più il resto agli utenti.

Destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Trieste per reati vari tra cui furto, porto di armi oggetti ad offendere, commessi tra il 2016 e il 2023 tra la provincia di Udine e Trieste, un cittadino rumeno di 63 anni è stato arrestato lungo viale Miramare, nella zona dei Topolini, a Trieste, dai carabinieri.

Per sfuggire ai controlli, si era reso irreperibile, spostandosi in continuazione, ma la sua fuga è terminata durante i servizi notturni dei militari dell’Arma.