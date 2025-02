Un ladro seriale di 45 anni, residente a Polcenigo, sconterà i prossimi 2 anni e 3 mesi in cella a seguito di un ordine di carcerazione emesso per cumulo di pena. L’uomo, infatti, è stato condannato in via definitiva per 12 furti e un episodio di ricettazione commessi tra il 2016 e il 2022 tra Sacile, Fontanafredda e la sua Polcenigo, rubando medicinali, alcolici, contanti dai registratori di cassa e le offerte dei fedeli in chiesa. Oggi i carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione.