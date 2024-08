Arrestato l’uomo andato in escandescenze al Pronto Soccorso di Monfalcone

E’ stato posto agli arresti domiciliari l’uomo, un italiano già noto alle forze dell’ordine, che nella mattinata di domenica aveva minacciato gli operatori sanitari e preso a calci una porta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Monfalcone prima di essere fermato da due agenti di polizia che sarebbero rimasti lievemente feriti nella colluttazione. Si è concluso così con il fermo dell’uomo l’episodio verificatosi alle prime ore dell’alba di domenica al pronto soccorso del nosocomio monfalconese. E sul fatto c’è una presa di posizione anche della Questura di Gorizia, che specifica: “A noi risulta una sola chiamata al Commissariato di Monfalcone”, smentendo così la ricostruzione dei sindacati Uil Fpl e Nursind in merito ai minuti successivi all’aggressione verbale. Stefano Bressan e Luca Petruz, segretari regionali di Uil Fpl e Nursind avevano infatti evidenziato in una nota come “per fare intervenire la pattuglia della polizia sono state necessarie due telefonate da parte degli infermieri”. Diversa la versione delle forze dell’ordine: “A noi risulta una sola chiamata al Commissariato di Monfalcone, non due” spiega la Questura goriziana, che poi ricostruisce i fatti di quella mattina. Una pattuglia era intervenuta precedentemente in un edificio a Ronchi dei Legionari, chiamata a causa di urla e schiamazzi che provenivano da un’abitazione dove era in corso una lite tra un uomo e una donna. Per quest’ultima è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Monfalcone, dove è stata raggiunta dall’uomo, di nazionalità italiana. Una volta lì quest’ultimo ha dato in escandescenze, venendo poi successivamente fermato dalla polizia.

Asugi aggiunge un particolare in una nota diramata nella giornata di oggi: “L’aggressore ha lasciato il Pronto Soccorso prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine” spiega l’azienda sanitaria, che ricorda come all’interno di tutti i Pronto Soccorso del territorio Asugi sia attivo un sistema di registrazione. L’azienda ha fornito tutto il materiale in proprio possesso alle Forze dell’Ordine. GUARDA IL VIDEO