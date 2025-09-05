  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Erpac FVG presenta il compendio dell’offerta didattica e culturale per le...
Sciopero dei treni, disagi pesanti anche in Fvg
Testo unico commercio, Bini: “Semplifichiamo la vita a chi fa girare...
Salvini a Udine, sul tappeto i fondi per l’accoglienza e Italia-Israele
Accoltellamento, Salvini: “Invece che in Ucraina, l’esercito arrivi a Udine”
Arrestato “lupo solitario” a Trieste: era attivo nell’Is e pronto al...
Sciopero Polizia locale di Udine, il Comune convoca un incontro
Salvini: “Nodo di Udine, in arrivo commissario dedicato e 51 milioni...
Difende la fidanzata da un’aggressione, accoltellato l’imprenditore Dusso
Sangue e violenza a Udine, Ciriani attiva il ministro Piantedosi
Cronaca
Il pakistano di 25 anni era arrivato tramite la rotta balcanica nel 2023

Arrestato "lupo solitario" a Trieste: era attivo nell'Is e pronto al martirio

Non aveva legami su territorio e aveva iniziato a cercare armi
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le manette sono scattate appena ha iniziato a guardare video su come fabbricare esplosivi, a cercare armi da acquistare e a riferimenti espliciti sul martirio. Un 25enne del Pakistan, legato all’islamic State, è stato arrestato dai Ros dei Carabinieri di Udine su mandato della Procura di Trieste questa mattina all’alba nel capoluogo giuliano con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, istigazione a delinquere e addestramento sempre con finalità di terrorismo.

La vicenda è stata illustrata dalla procuratrice, Patrizia Castaldini, dal comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste, Gianluca Migliozzi, e da quello dei Ros di Udine, Marco Lombardo.

U.U., queste le iniziali del sospettato, era arrivato in Italia nel 2023 tramite la rotta balcanica e aveva dichiarato di essere minorenne facendo richiesta di asilo. Nel corso del tempo era emersa la sua età, 25 anni, ed era stato trasferito in un alloggio di Ics con altri tre stranieri, estranei alla vicenda visto che l’arrestato non aveva praticamente rapporti e legami sul territorio con nessuno se non per i lavori saltuari e per questo era considerato un lupo solitario. L’interrogatorio di garanzia è previsto lunedì .

Già dalle prime fasi investigative è stato riscontrato che il venticinquenne pakistano mostrava un profilo ideologico islamista ed effettuava, in rete, una spasmodica ricerca su svariate piattaforme di materiale di chiarissima ispirazione jihadista, che a sua volta rilanciava su social media dedicati attraverso numerosi profili riconducibili allo stesso indagato. Il soggetto indiziato, in numerose occasioni, ha dimostrato la propria vicinanza ai principali gruppi del jihad globale, dichiarando apertamente la propria appartenenza all’organizzazione terroristica

denominata Stato Islamico.

La procura ha ribadito che l’arresto del cittadino turco con l’accusa di possesso di una pistola ritrovata alla vigilia della visita di Papa Francesco a Trieste nel 2024 non è riconducibile a nessun attentato al pontefice e in alcun modo collegato ad associazioni terroristiche.

