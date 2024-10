Arrestato passeur in fuga: trovati in auto 8 turchi, di cui 3 minori nascosti nel bagagliaio

A bordo di una Volkswagen Passat, trasportava otto cittadini turchi, di cui cinque minorenni, con tre di loro stipati nel bagagliaio. È stato proprio il peso eccessivo del veicolo a insospettire gli agenti della polizia slovena, che hanno intimato l’alt ad un conducente moldavo poco prima che superasse il confine di San Dorligo della Valle. A quel punto è iniziata la pericolosa fuga dell’automobilista, inseguito da due pattuglie della polizia slovena. La Passat, sovraccarica e lanciata a tutta velocità, ha iniziato a compiere manovre repentine e rischiose, nel tentativo di far uscire di strada le pattuglie e superare la frontiera.

Una volta raggiunto il territorio italiano, su segnalazione della Questura di Capodistria, sono intervenuti in supporto anche gli agenti della Polizia di Frontiera di Trieste. Grazie alla prontezza degli operatori, il veicolo in fuga è stato fermato all’interno della galleria di Aquilinia, senza causare ulteriori incidenti o feriti. Il moldavo, in evidente stato di alterazione, ha poi tentato un’ultima disperata fuga a piedi all’interno del tunnel, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato.

Le accuse a suo carico sono gravi: tra queste, il favoreggiamento dell’ingresso illegale di otto cittadini turchi, trasportati in condizioni estremamente pericolose all’interno dell’auto. Al passeur sono stati sequestrati la Volkswagen, lo smartphone e altri elementi utili per ricostruire i fatti; è stato trasferito alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I migranti, dopo aver ricevuto assistenza sanitaria, hanno espresso la volontà di richiedere protezione internazionale.