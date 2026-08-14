Arrestato piromane pluripregiudicato: per lui 3 anni di carcere

I carabinieri hanno arrestato un 56enne di Cordenons, pluripregiudicato, che dovrà scontare 2 anni e 8 mesi nel carcere di Pordenone. Il provvedimento nasce da un cumulo di pene per reati commessi tra il 2010 e il 2023. Tra gli episodi contestati spiccano l’incendio boschivo appiccato nell’agosto 2023 nei pressi del fiume Meduna, il blocco e le minacce con coltello ai danni di un autista di autobus nell’aprile dello stesso anno, oltre a diversi furti e porto abusivo di armi. Per l’uomo è scattata anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e la perdita del posto di lavoro.