Arresti domiciliari per l’aggressore di via Roma

E’ finito agli arresti domiciliari l’uomo di 35 anni residente a Udine accusato di aver accoltellato un cittadino dominicano di 30 anni in Borgo stazione. La custodia cautelare, disposta dal gip del capoluogo friulano, è stata eseguita oggi dalla squadra mobile della Questura di Udine. L’episodio risale a venerdì scorso quando l’uomo, accusato di lesioni aggravate, ha ferito al torace e a un braccio l’altro straniero fuori da un pubblico esercizio di via Roma. Inizialmente il 35enne era fuggito lasciando il capoluogo friulano. Contattato dagli investigatori, si è convinto a costituirsi e lunedì si è presentato in Questura per essere ascoltato dagli inquirenti e chiarire la sua posizione.